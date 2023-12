Las relaciones entre Israel y la ONU alcanzan un mínimo histórico luego de que Guterres invocara una medida diplomática poco habitual

El Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado ponerse de acuerdo sobre cómo responder a los atentados de Hamas y a la posterior guerra de Israel contra el grupo radical palestino, con enfrentamientos entre bandos rivales dentro del organismo, en particular Estados Unidos y Rusia. El 15 de noviembre se aprobó una resolución en la que se pedía la liberación inmediata de todos los rehenes de Hamas, así como la adopción de pausas humanitarias urgentes y prolongadas. Israel ha censurado que el Consejo no condenara el atentado del 7 de octubre.

