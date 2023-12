Noche de nieve y una luz trasera rota: cómo la misteriosa muerte de un agente de policía dividió un suburbio de Boston

“Las insinuaciones no son pruebas. Las narrativas falsas no son evidencia”, dijo. “Once personas han declarado que no vieron a John O’Keefe entrar en la casa … Cero personas han dicho que lo vieron entrar en la casa. Cero. Nadie. … No hubo ninguna pelea dentro de esa casa”.

Los Albert dijeron que invitaron a algunas personas del bar a su casa, pero que no sabían que O’Keefe y Read iban a venir. Añadieron que no conocían bien a O’Keefe ni a Read, pero que no les habría importado que fueran.

