Lluvia de meteoros de las Gemínidas 2023: cuándo, a qué hora y cómo verla

Según EarthSky, las Gemínidas alcanzarán su máximo nivel de actividad a las 2:27 p.m. ET de este jueves. El mejor momento para ver el espectáculo celeste será esa madrugada, entre la 1 a.m. y las 2 a.m. en cualquier zona horaria, dijo Robert Lunsford, coordinador de informes de bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

No obstante, más allá del punto máximo, el mejor momento para ver el espectáculo celeste será la madrugada de este jueves, entre la 1 a.m. y las 2 a.m. en cualquier zona horaria, dijo Robert Lunsford, coordinador de informes de bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS por sus siglas en inglés).

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.