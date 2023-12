Una perrita sin garras que fue rescatada recibe unas botas para Navidad

“El veterinario dijo que no había nacido así y que era imposible que hubiera ocurrido por accidente”, explica Lumsden. “En algún momento se las cortó una persona, no un veterinario. No tengo ninguna forma de encontrar al monstruo que hizo esto”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.