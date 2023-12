¿Adiós a las devoluciones gratuitas en EE.UU.? Cada vez más empresas están cobrándolas

Amazon comenzó a cobrar a su clientes una tarifa de US$ 1 si devuelven artículos a una tienda UPS cuando hay una sucursal de comestibles Whole Foods, Amazon Fresh o Kohl’s más cerca de su dirección de entrega. (Amazon es propietario de Whole Foods and Fresh y tiene un acuerdo de asociación con Kohl’s).

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.