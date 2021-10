¿Qué repercusión tendría la píldora experimental de Merck en la lucha contra el covid-19? El Dr. Huerta nos explica

News

Edel Gonzalez

(CNN Español) — El 1 de octubre, el laboratorio estadounidense Merck y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron que su píldora antiviral experimental molnupiravir redujo en la mitad la probabilidad de hospitalización y muerte por covid-19.

De confirmarse los resultados, el molnupiravir sería la primera píldora antiviral contra el SARS CoV2. El Dr. Elmer Huerta analiza en este episodio la repercusión que tendría este avance en la lucha contra la pandemia.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos cuán importante es la noticia de que se haya descubierto un medicamento antiviral para luchar contra el nuevo coronavirus.

El laboratorio estadounidense Merck, conocido como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá, junto con Ridgeback Biotherapeutics realizaron el anuncio a través de un comunicado.

Las compañías informaron de que su píldora experimental molnupiravir redujo en la mitad la probabilidad de hospitalización y muerte por covid-19 en personas contagiadas.

Por tanto, pronto solicitarían a los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que autoricen su uso de emergencia.

Sin duda, esta es una excelente noticia en la lucha contra la pandemia. De confirmarse los resultados del comunicado de prensa, el molnupiravir sería la primera píldora antiviral contra el SARS CoV2. De momento, hay dos más en desarrollo por los laboratorios Pfizer y Roche.

Molnupiravir: qué es

Como lo escuchamos en el episodio del 11 de abril del 2020, el molnupiravir es un antiviral muy activo en provocar una situación biológica llamada “catástrofe de errores” en el genoma del SARS CoV2.

Descrito en 2002, la catástrofe de errores es el fenómeno en el que un medicamento antiviral afecta tanto al genoma de un virus, que este sufre una enorme cantidad de errores genéticos o mutaciones, por lo que es incapaz de replicarse de un modo efectivo, con lo cual la infección no se produce.

En los estudios de fase 1 y fase 2 descritos en el episodio del año pasado, dijimos que comparados con el placebo, quienes recibieron el molnupiravir tuvieron menor probabilidad de tener virus en las vías respiratorias. Y a medida que se aumentaba la dosis del medicamento, se aumentaba también la negatividad de las muestras del virus en los participantes.

Concluimos el episodio diciendo que era muy esperanzador, y que esperábamos estudios de fase 3, que demuestren o nieguen los resultados obtenidos hasta esa fecha.

En qué consistió el estudio de la nueva píldora

Precisamente esa es la noticia de hoy, en la que se dan a conocer los resultados preliminares de un estudio de fase 3, doble ciego y aleatorio en 1.550 voluntarios de América Latina, Europa, África y Estados Unidos. En él se enfrentó al molnupiravir contra un placebo. Mas de la mitad de los voluntarios era de América Latina.

El estudio empezó el 5 de agosto de 2021 y estuvo abierto a pacientes con covid-19 leve a moderado confirmado por prueba de laboratorio, con inicio de síntomas dentro de los 5 días posteriores al sorteo.

Además, requirió que los pacientes tuvieran al menos una de las siguientes condiciones consideradas todas ellas como factor de riesgo para complicarse por covid-19:

Obesidad Mayor de 60 años Diabetes mellitus Enfermedades cardíacas

Lo que sucedió fue que una junta independiente de monitoreo de datos aconsejó que el estudio se suspenda precozmente. Esto ocurrió porque un análisis interino de los datos de los primeros 775 voluntarios demostró que el molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%, un beneficio importante.

De los 385 voluntarios que recibieron la medicina, 28 o el 7,3%, fueron hospitalizados o murieron hasta el día 29 después del sorteo. Mientras que 53 de los 377 voluntarios recibieron placebo, o sea el 14,1%.

Hasta el día 29, no se informaron muertes en pacientes que recibieron molnupiravir, en comparación con 8 muertes en los pacientes que recibieron el placebo.

Merck y Johnson & Johnson acuerdan producir más vacunas 1:03

Efectos secundarios y el posible futuro de este tratamiento

El régimen consistió en tomar 4 pastillas de molnupiravir dos veces al día por 5 días y el molnupiravir demostró una eficacia constante contra las variantes gamma, delta y mu.

La incidencia de efectos secundarios fue comparable en los grupos de molnupiravir y placebo, e interesantemente, el 1,3% de los voluntarios tuvo que interrumpir el estudio por un efecto adverso, comparado con el 3,4% de los que usaron el placebo.

El gobierno de EE.UU. se ha comprometido a comprar 1,7 millones de cursos completos de tratamiento del medicamento si es que es autorizada por la FDA.

Merck y Ridgeback han dicho que puede producir 10 millones de cursos completos de tratamiento para fin de año, mientras negocian contratos con gobiernos de todo el mundo.

Aunque la empresa no ha anunciado precios, el diario The New York Times dice que el costo sería de 700 dólares por paciente, que se sobreentiende sería por el curso de tratamiento de cinco días en Estados Unidos.

El comunicado de las farmacéuticas aclara que para otros países planean implementar un sistema de precios escalonados basado en los criterios del Banco Mundial para medir los ingresos de los países de acuerdo con su poder adquisitivo.

Diferencias entre antiviral, vacuna y anticuerpos monoclonales

Para finalizar, y en aras de comentar conceptos, es importante diferenciar entre los antivirales como el molnupiravir, las vacunas que estamos usando y los anticuerpos monoclonales que también se están usando en Estados Unidos.

Ya hemos descrito que los antivirales actúan interfiriendo con la replicación genética del virus, con lo que impiden el avance de la enfermedad.

Por su parte la diferencia entre las vacunas y los tratamientos con anticuerpos monoclonales es la diferencia entre inmunidad activa y pasiva.

Con las vacunas o inmunidad activa, se inyectan estructuras del nuevo coronavirus o el virus completo pero inactivo. Esto sirve para que, al actuar como antígenos, sea el propio sistema de defensa del organismo el que produzca los anticuerpos neutralizantes que puedan combatir al virus.

En tanto, los anticuerpos monoclonales o inmunidad pasiva, como lo escuchamos en el episodio del 5 de octubre del 2020, son anticuerpos neutralizantes seleccionados que se producen en grandes cantidades en el laboratorio.

Estos se administran por vía endovenosa al mismo grupo de pacientes que se benefician con los antivirales. Es decir, a aquellos que tienen más probabilidad de complicarse por la infección.

La efectividad de los anticuerpos monoclonales en prevenir que la infección se agrave es superior a la del molnupiravir. En cifras, se ha estimado que previene 70 a 85% de las hospitalizaciones.

En resumen, se espera la publicación de los estudios científicos revisados por pares y la evaluación de la FDA para que se disponga de una nueva arma en la lucha contra la pandemia.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta.

Y para obtener la información más actualizada siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.