Elton John anuncia las últimas fechas de su gira «Farewell Yellow Brick Road»

Alexandra Ferguson

(CNN)– Elton John anunció una última gira llamada «Farewell Yellow Brick Road», tres años y medio después de su gira «Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour». «Los espectáculos que anuncio hoy serán las últimas fechas de mi gira en Norteamérica y Europa. Me iré de la manera más grande posible, actuando a mi mejor nivel, con la producción más espectacular que he tenido hasta ahora, tocando en lugares que han significado tanto para mí a lo largo de mi carrera», dijo John en un comunicado.

«Ya sea el próximo verano en Frankfurt o en el legendario Dodger Stadium para el gran final en Estados Unidos, no puedo esperar a verlos a todos en el camino una última vez. Esta ha sido una gira increíble hasta ahora, llena de los mejores momentos, y espero crear más recuerdos maravillosos con ustedes en estos últimos conciertos. A todos mis amigos del sur, también nos veremos. Gracias y espero poder verlos en su ciudad».

El cantante anunció los detalles de la gira a través de una transmisión en vivo VR180 en YouTube, diciendo que la gira recorrerá Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia el próximo año.

La gira llegará a Alemania el 1 de septiembre y recorrerá Norteamérica de enero a abril de 2022.

El tramo final concluirá en noviembre en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

El final de la gira llegará cinco años después de su fecha de apertura en Allentown, Pensilvania, el 8 de septiembre de 2018.