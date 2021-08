ANÁLISIS | Mientras el gobierno habla de vacunas de refuerzo, es hora de abordar la realidad endémica del covid-19

Noticias - CNN

Mariana Toro

(CNN Business) — Mientras los funcionarios del gobierno de EE.UU. se preparan para informar a la gente sobre las vacunas de refuerzo contra el covid-19, existe un consenso emergente proveniente de rincones influyentes de los medios de comunicación nacionales: la gente debe anticipar que el covid-19 llegó para quedarse. Es hora de ajustar las expectativas en consecuencia.

Si bien algunos países todavía están aplicando una estrategia de “covid cero”, Estados Unidos claramente no. El objetivo debería ser –de hecho, tiene que ser– la minimización de riesgos, no la eliminación de riesgos. La portada de The Atlantic encabezó con un titular que señaló este punto el martes: “El coronavirus está aquí para siempre. Así es como vivimos con él”.

La palabra “endémica” está apareciendo en la cobertura con más frecuencia. Quartz publicó una explicación el martes. Cuando un virus ya no es nuevo y es una característica de la vida como la gripe, es endémico. Esto surgió cuando la reportera de enfermedades infecciosas de STAT, Helen Branswell, encuestó a tres docenas de expertos sobre su propia tolerancia al riesgo en medio del aumento del verano. Citando al Dr. Amesh Adalja, erudito de Johns Hopkins, escribió que “él (y otros) creen que el covid se volverá endémico; tendremos que aprender a vivir con él. Para las personas completamente vacunadas, dijo Adalja, los riesgos incluso de contraer covid son bastante bajas”.

Esta realidad también se está convirtiendo en parte de los cálculos corporativos. Me di cuenta de que Jim Cummings, el director de recursos humanos de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, lo mencionó en un memorando interno la semana pasada. Dijo que Warner está avanzando con más reaperturas de oficinas en septiembre a pesar del brote. “En última instancia”, escribió, “la pregunta más importante para nosotros y, de hecho, el mundo entero, es cuándo y cómo comenzamos a vivir con el covid como una realidad endémica. En este momento, creemos que la mejor manera de abordar todas estas consideraciones es avanzar según lo planeado mientras hacemos todo lo posible para mitigar el riesgo, y eso, por supuesto, ante todo requiere que todos en la oficina estén vacunados. Y también incluye la flexibilidad para trabajar desde casa”.

Esta realidad debe reflejarse en la cobertura de noticias de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. “Necesitamos pensar en términos de REDUCCIÓN DEL RIESGO RELATIVO”, escribió la Dra. Celine Gounder en un hilo de Twitter el martes.

La reducción del riesgo relativo no significa que el riesgo se reduzca a cero. Con las vacunas, por ejemplo, significa que el riesgo de terminar en el hospital se reduce drásticamente. “Las vacunas no son un interruptor de encendido/apagado de la inmunidad para las personas”, escribió Gounder. “Las vacunas funcionan de forma aditiva y sinérgica a nivel de población”.

Sobre esas vacunas …

Biden hablará sobre las dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19 el miércoles a las 4:30 pm ET. El equipo de covid-19 de la Casa Blanca también realizará una sesión informativa sobre el mismo tema.

La información sobre la vacuna de refuerzo “incluirá detalles sobre los primeros datos sobre la disminución de la inmunidad entre los vacunados dentro de EE.UU.”, informa el Dr. Sanjay Gupta, citando a un alto funcionario de salud federal. “Los principales funcionarios de salud han dicho anteriormente que estaban monitoreando de cerca estos datos de Israel y Europa, pero aún no habían visto evidencia de EE.UU. que respaldara la necesidad de un refuerzo. Se espera que eso cambie” el miércoles…

Los vacunados con J&J no deberían ser dejados de lado

Oliver Darcy escribe:

“En la primavera, muchos estadounidenses escucharon a los funcionarios de salud pública y, francamente, a los analistas médicos en las noticias por cable, y buscaron la primera vacuna disponible contra el coronavirus. Para millones, esa fue la vacuna Johnson & Johnson. Pero desde entonces, los vacunados con J&J se han quedado sin saber qué hacer en medio del aumento de delta y la posibilidad de una disminución de la eficacia de la vacuna.

En medio de toda la conversación sobre una tercera dosis para quienes recibieron las vacunas de ARNm, poco se ha dedicado el debate a lo que deben hacer estas personas. Es importante que las organizaciones de noticias no traten esto como un tema secundario, sino como uno significativo dado el número significativo de personas recibió esa vacuna. Los periodistas deben representar a los vacunados con J&J que quieren respuestas. Se debería presionar a los funcionarios gubernamentales sobre esto. Como mínimo, se les debe preguntar lo siguiente: ¿Cuándo tendrá el gobierno orientación para los vacunados con J&J? ¿Este mes? ¿Próximo mes? ¿Octubre? ¿Noviembre? La gente merece respuesta… “

Los beneficios de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson aún superan los riesgos, según datos de los CDC

“Encontrar una forma nueva y tolerable de vivir con este virus”

De eso se trata todo esto –las peleas por el uso de mascarillas, la frustración por la vacunación, el enfoque en la ventilación, etcétera– en última instancia.

“El coronavirus no es algo que podamos evitar para siempre; tenemos que prepararnos para la posibilidad de que todos quedemos expuestos de una forma u otra”, escribió Sarah Zhang en The Atlantic. (Para respaldar su punto, supongo que yo ya he estado expuesto). “Con la gripe , nosotros como sociedad generalmente estamos de acuerdo en el riesgo que estamos dispuestos a tolerar”, escribió Zhang.” Con el covid-19, todavía no estamos de acuerdo”.

La transición al covid “endémico” es de naturaleza psicológica.

Frases como “dieron positivo” y “recuento de casos” tienen que adquirir un significado diferente, especialmente entre los vacunados.

Los obstáculos laborales podrían hacer cambiar de opinión a los no vacunados

“Cuando todo el mundo tiene algo de inmunidad, un diagnóstico de covid-19 se vuelve tan rutinario como el diagnóstico de estreptococo o gripe –no es una buena noticia, pero no es una razón particular para el miedo, la preocupación o la vergüenza. Eso significa desaprender un año de mensajes”, señaló.

La gran conclusión del artículo de Zhang: “El covid-19 endémico significa encontrar una forma nueva y tolerable de vivir con este virus. Se sentirá extraño por un tiempo y luego no. Será normal”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.