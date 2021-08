Un hospital de Florida lleno de pacientes con covid-19 se vio obligado a rechazar a alguien que necesitaba un tratamiento para el cáncer, dice médico

Noticias - CNN

(CNN) — El Dr. Nitesh Paryani, un oncólogo radioterapeuta de tercera generación en Tampa, Florida, se vio obligado recientemente a tomar una decisión que, según dijo, ni él ni su familia habían tenido que tomar en 60 años de atender pacientes.

Un hospital cercano estaba trabajando para trasladar a un paciente con cáncer a un lugar que tuviera opciones de tratamiento adecuadas. Paryani dijo que acepta regularmente a este tipo de pacientes, pero que por primera vez no pudo hacerlo debido a la cantidad de enfermos de covid-19.

“Simplemente no teníamos una cama. Simplemente no había lugar en el hospital para tratar al paciente”, le dijo a Chris Cuomo de CNN en una entrevista el miércoles.

La última oleada de covid-19, debido en gran parte a la variante delta más transmisible, está llevando a las salas de emergencia al límite. Algunos estados están reportando un desbordamiento de pacientes de UCI, así como escasez de personal debido al agotamiento y las enfermedades.

“La variante delta está arrasando en los hospitales de formas que no podríamos haber imaginado y la tensión que está causando en el sistema de atención médica es inimaginable”, dijo Paryani, director médico del hospital Tampa Oncology and Proton.

Florida, que alberga aproximadamente el 6,5% de la población de Estados Unidos, tiene alrededor del 17% de las hospitalizaciones por covid-19 en el país, según datos del miércoles del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Al menos 100.317 personas están hospitalizadas por covid-19 en el país, de las cuales, 17.164 están en Florida.

Paryani, quien también compartió sus experiencias en un artículo de opinión en el diario The Washington Post, dijo que el paciente con cáncer fue admitido más tarde en otra instalación cercana. Los hospitales de la zona, sin embargo, están comenzando a retrasar los procedimientos debido a la falta de camas, lo que demuestra que el aumento no solo está afectando a los pacientes de covid-19; la atención crítica para quienes la necesitan con urgencia se está ralentizando y es más difícil de encontrar.

“Lo que estamos viendo es una gran cantidad de pacientes que ingresan. El otro día, nuestra sala de emergencias tuvo una espera de 12 horas. Casi todos los hospitales de la ciudad están en desviación, lo que significa que no tienen espacio para tomar transferir pacientes”, dijo Paryani. “Los pacientes que necesitan cuidados complejos simplemente no pueden acceder a ellos. Este tipo de tensión es algo que nunca antes habíamos visto”.

Paryani instó a los estadounidenses a vacunarse y dijo que esta es “la mejor herramienta que tenemos” para superar la pandemia.

“Estamos viendo en los hospitales, más del 90 por ciento de las personas que ingresan en las UCI no están vacunadas. No hay duda de que la vacuna es la mejor opción que tenemos. También es la opción más barata que tenemos. Es la más eficaz, y realmente no hay ninguna razón por la que la gente deba evitar la vacuna”, dijo.

“No hay un solo paciente que hayamos tenido que intubar debido a una complicación de la vacuna. Las personas que estamos intubando, las personas que reciben soporte vital, las personas que están muriendo son las que no están vacunadas”.

