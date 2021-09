Novak Djokovic avanza a semifinales del US Open

Noticias - CNN

(CNN) — Novak Djokovic está a dos victorias de su título 21 y de lograr el primer grand slam del calendario en individuales masculinos desde 1969.

El serbio, No. 1 del mundo, derrotó al italiano Matteo Berrettini, No. 6, en cuatro sets el jueves en el Arthur Ashe Stadium para avanzar a las semifinales del US Open. Djokovic, que derrotó a Berrettini para ganar Wimbledon a principios de este verano, ahora tiene marca de 4-0 contra el italiano de 25 años.

Djokovic, de 34 años, está empatado con Roger Federer y Rafael Nadal con 20 títulos individuales importantes, la mayor cantidad en el tenis masculino de todos los tiempos.

El último hombre en ganar el Grand Slam del calendario –el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en el mismo año–, es Rod Laver.

El próximo oponente de Djokovic será el No. 4 Alexander Zverev de Alemania, quien derrotó al sudafricano Lloyd Harris en sets seguidos el miércoles.

Las semifinales masculinas están programadas para el viernes; el No. 2 Daniil Medvedev de Rusia y el No. 12 Felix Auger-Aliassime de Canadá se enfrentarán en el lado opuesto del cuadro.

Las semifinales femeninas se llevarán a cabo el jueves. Primero, Leylah Fernandez de Canadá enfrentará a la No. 2 Aryna Sabalenka de Bielorrusia. Después de ese partido, Emma Raducanu de Gran Bretaña, la primera clasificada en llegar a las semifinales del US Open en la era de los Abiertos, contra la cabeza de serie No. 17 Maria Sakkari de Grecia.

