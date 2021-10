Twitter y su fundador Jack Dorsey se regocijan ante la caída de Facebook

Noticias - CNN

(CNN Español) — En estos momentos, es muy probable que Mark Zuckerberg no esté teniendo su mejor lunes, pues su compañía se encuentra en turbulencia por distintas razones: desde la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp, hasta Frances Haugen y su acusación sobre que la empresa esconde evidencia acerca de la desinformación, violencia y odio en sus plataformas.

Y, en este contexto, hay un aparente ganador. O, más bien, ganadores. Se trata de Twitter y de su fundador Jack Dorsey.

Los usuarios de internet se han volcado a Twitter para manifestar su descontento por la caída general de Facebook y también para mostrar un poco de humor por la situación

Los memes por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

Las bromas contra Facebook no se han quedado únicamente en los memes de los usuarios, sino que saltaron hasta el mismo Twitter y Dorsey.

Tras la caída de los servicios de Facebook, Twitter publicó un tuit en el que dice “Hola, literalmente a todo el mundo”.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Esta publicación ya lleva más de un millón de favs y miles de respuestas, entre ellas una de la cuenta de Twitter de WhatsApp, en la que dijo, de forma amigable, “¡Hola!”.

👋 hello! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Aquí es donde entró a escena el regocijo de Dorsey por la situación. Con un sutil toque de ironía, el fundador de Twitter respondió al “¡Hola!” de WhatsApp:

thought this was supposed to be encrypted… — jack⚡️ (@jack) October 4, 2021

.@jack really having fun with Facebook’s implosion today. https://t.co/2COjQ6cC3b — Donie O’Sullivan (@donie) October 4, 2021

El tuit de Dorsey dice: “Pensé que se suponía que esto tenía que estar encriptado”. Dorsey hace referencia a los mensajes de WhatsApp, los cuales están encriptados en su plataforma para mayor seguridad. Solo que ahora no hay ninguna plataforma por la caída de Facebook y de ahí la burla sutil de Dorsey.

Aunado a toda esta situación, se difundieron imágenes de que alguien puso a la venta el dominio de facebook.com. El propio Jack Dorsey dio retuit a esas imágenes en su cuenta oficial de Twitter y no desaprovechó la oportunidad para volver con otra burla tenue.

En esta, Dorsey simplemente escribió: “¿Cuánto (por comprar el dominio de Facebook)?”.

how much? https://t.co/fH0zXw7rV9 — jack⚡️ (@jack) October 4, 2021

Ah, y por si faltaba más, abajo de ese tuit Dorsey puso el link a “su cuenta de SoundCloud”, que en realidad es la canción de Kanye West “Off the grid” (que, en este contexto, se puede traducir al español como “desconectado”).

wow this blew up here’s a link to my SoundCloud: https://t.co/VzV1nNqfxy — jack⚡️ (@jack) October 4, 2021

