Ghislaine Maxwell pone fin a la lucha por mantener en secreto a ocho personas no identificadas en la causa: el tribunal decidirá si los nombres deben ser desvelados

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Ghislaine Maxwell ya no luchará por mantener en secreto los nombres de ocho ‘John Does’ y dejará que el tribunal decida si los nombres deben ser desvelados, según una carta fechada el 12 de enero.

Los documentos forman parte de una demanda por difamación contra Maxwell presentada en 2015 por Virginia Roberts Giuffre, quien afirmó que Jeffrey Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad y que Maxwell colaboró en los abusos.

Maxwell, de 60 años, se enfrenta a una pena de hasta 65 años de prisión tras ser declarada culpable el mes pasado en un tribunal federal de Nueva York de cinco cargos federales, entre ellos el de tráfico sexual de menores. Los cargos estaban relacionados con su papel en los abusos sexuales de Epstein a niñas menores de edad entre 1994 y 2004.

Todo lo que debes saber sobre el veredicto de Ghislaine Maxwell y la relación con Jeffrey Epstein

El abogado de Giuffre había presentado previamente un escrito el miércoles, defendiendo que se revelaran los nombres.

“Después de una cuidadosa revisión de las objeciones detalladas presentadas por los no demandantes 17, 53, 54, 55, 73, 93 y 151, la abogada de Ghislaine Maxwell escribe para informar al Tribunal que no desea seguir abordando esas objeciones”, escribió la abogada de Maxwell, Laura Menninger.

“Cada uno de los Does enumerados tiene un abogado que ha hecho valer hábilmente sus respectivos derechos de privacidad. La Sra. Maxwell, por lo tanto, deja que este Tribunal lleve a cabo la revisión correspondiente”.

Jurado declara culpable a Ghislaine Maxwell de 5 cargos 2:11

“[L]a aversión generalizada a la vergüenza y la negatividad que pueden derivarse de la asociación con Epstein y Maxwell no es suficiente para justificar el sellado continuo de la información. Esto es especialmente cierto con respecto a este caso de gran interés público, que implica graves acusaciones de tráfico sexual de menores”, escribió la abogada de Guiffre, Sigrid McCawley.

“Ahora que el juicio penal de Maxwell ha llegado y se ha ido, hay pocas razones para mantener la protección sobre las vastas franjas de información sobre la operación de tráfico sexual de Epstein y Maxwell que se presentaron originalmente bajo sello en este caso.”

McCawley dijo que el tribunal ya rechazó otros argumentos similares para el anonimato y la misma norma debería aplicarse a los ocho “John Does” que aún permanecen anónimos en los documentos judiciales.

“Al revisar las objeciones de esos Does, es evidente que sus objeciones reflejan esencialmente las objeciones a la revelación que este Tribunal ya rechazó: que la revelación de ciertos documentos podría ser embarazosa, expondría a las no partes a la atención de los medios de comunicación, y podría dar lugar a alguna asociación desafortunada entre las no partes y Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell”, escribió McCawley.

McCawley añadió que al menos dos de las personas no identificadas -John Does 53 y 54, respectivamente- no se oponen ni objetan en general a que sus nombres sean desvelados.

Maxwell también fue declarada culpable de transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas y de tres cargos relacionados de conspiración. Sus abogados planean apelar.

Brian Vitagliano de CNN contribuyó a este informe.

