El periodista colombianoestadounidense Juan Arredondo está hospitalizado tras ser herido por las fuerzas rusas, según la policía de Kyiv

(CNN) — La policía de la región de Kyiv declaró este domingo que otros dos periodistas resultaron heridos por las tropas rusas. Se cree que uno de los periodistas heridos es el fotógrafo colombianoestadounidense Juan Arredondo, que se encuentra ahora en el hospital, según videos de redes sociales y los informes de los medios de comunicación internacionales.

En una publicación de Facebook, el jefe de la policía de la región de Kyiv, Andriy Nebitov, declaró que las fuerzas rusas mataron al periodista estadounidense Brent Renaud y que “otros dos periodistas resultaron heridos”, y añadió que “los heridos ya han sido rescatados y trasladados a un hospital de la capital. De momento se desconoce en qué estado se encuentran”.

En las redes sociales han aparecido imágenes de un periodista identificado como Juan Arredondo en el hospital Okhmatdyt de Kyiv, en las que describe que las fuerzas rusas le dispararon cuando pasaba por un puesto de control en Irpin (Ucrania), mientras se dirigía a grabar a los refugiados que salían de la ciudad.

“Éramos dos, mi amigo Brent Renaud. Y le dispararon y lo dejaron atrás”, dijo Arredondo en el video, añadiendo que Renaud recibió un disparo en el cuello. “Nos separamos y me metieron en la [señala la camilla]… una ambulancia, no sé”.

Arredondo, un cineasta y periodista visual que también es profesor adjunto en la Escuela de Periodismo de Columbia, publicó fotos desde Zhytomyr, Ucrania, el sábado, señalando en una publicación de Instagram que está “#onassignment”.

El decano de la Escuela de Periodismo de Columbia, Steve Coll, dijo a CNN: “No tenemos ninguna información independiente sobre sus lesiones en este momento, pero estamos trabajando ahora para saber más y ver si podemos ayudar”.

El Comité para la Protección de los Periodistas también se refirió a las heridas de Arredondo en un comunicado publicado este domingo, en el que la organización también denunció el tiroteo y pidió que los autores fueran llevados ante la justicia.

Arredondo es becario Nieman de Harvard en 2019. Sus fotografías han sido publicadas en The New York Times, National Geographic, The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair y otros medios de comunicación, según la biografía de su sitio web personal.

