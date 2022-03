El expresidente de Perú Alberto Fujimori saldrá nuevamente en libertad

Ángela Reyes

(CNN Español) — El Tribunal Constitucional de Perú dio lugar a un recurso de habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) presentado por el abogado Gregorio Parco Alarcón, tras lo cual el exmandatario abandonaría la cárcel.

La decisión restableció los efectos del indulto humanitario otorgado en 2017 y que luego fue anulado por el Poder Judicial.

Fue a través del voto dirimente de Augusto Ferrero, presidente de la institución, que se logró la mayoría que declaró fundado el recurso. La decisión debe ser ahora comunicada al Poder Judicial para su cumplimiento.

Fujimori, de 83 años, está preso desde 2007 y fue sentenciado por varios delitos, entre ellos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos durante su gobierno, lo que le valió una pena de 25 años de prisión. Pero en diciembre de 2017 fue indultado por el presidente de ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, quien explicó su decisión como un gesto humanitario que respondía al estado de salud del exmandatario. El indulto es una “Gracia presidencial” y no elimina la responsabilidad penal.

1 de 23 | Alberto Fujimori es un político peruano, de origen japonés, que presidió Perú entre 1990 y 2000. Su gobierno estuvo lleno de controversias y acusaciones de crímenes, por las que finalmente fue condenado a 25 años de prisión. En esta foto aparece en un desfile militar en Lima en julio de 1991. (Crédito: HECTOR MATA/AFP via Getty Images) 2 de 23 | Esta foto de 1940 muestra una foto de la familia del expresidente Alberto Fujimori (segundo a la derecha) cuando él era un bebé junto a su mamá Matsuei (tercera a la izquierda), su hermana Rosa (a la derecha). La niña a su lado derecho no está identificada. Los padres de Fujimori emigraron a Perú en 1934, 35 años después de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses a Perú. (Crédito: JAIME RAZURI/AFP via Getty Images) 3 de 23 | Fujimori fue elegido presidente de Perú en 1990. Recibió el país sumido en un caos económico. En sus primeros años de gobierno y tras una reforma económica, el llamado “Fuji-shock” allanó el camino para la recuperación y crecimiento económicos. (Crédito: DANTE ZEGARRA/AFP via Getty Images) 4 de 23 | Conocido como “El Chino” por sus orígenes japoneses, Fujimori tuvo un estilo autoritario durante sus gobiernos. Tanto así que disolvió el Congreso en 1992, una acción que fue condenada por la comunidad internacional, pero bien recibida por muchos peruanos. En esta foto de 1990, Fujimori es recibido como un héroe con cánticos por personas de su ciudad ancestral Kawachi, en Japón. (Crédito: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images) 5 de 23 | Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por asesinato, secuestro y corrupción, además de actos de corrupción cometidos durante su gobierno, entre 1990 y 2000. En esta foto aparece Fujimori en 2007 ante la Corte Suprema de Justicia que lo condenó ese año. (Crédito: JAIME RAZURI/AFP via Getty Images) 6 de 23 | Fujimori impuso medidas para derrotar el terrorismo doméstico que desangró al país por más de una década. Durante su gobierno fue capturado Abimael Guzmán (en esta foto), el líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, responsable por innumerables muertes en el país. (Crédito: HECTOR MATA/AFP via Getty Images) 7 de 23 | En 1997 terminó con una toma de rehenes que duró cuatro meses, por parte del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en la residencia del embajador de Japón en Perú. En esta foto aparecen miembros de las fuerzas especiales de Perú sacando a rehenes de la residencia del embajador donde estaban secuestrados. Un rehén, dos soldados y todos los rebeldes de MRTA murieron en la operación. (Crédito: MARIE HIPPENMEYER/AFP via Getty Images) 8 de 23 | Con Fujimori el país quedó dividido: sus seguidores dicen que Fujimori recuperó la economía de Perú y acabó con el terrorismo. Pero sus opositores dicen que el expresidente construyó un régimen autocrático y corrupto, controló los medios de comunicación y violó derechos humanos. En esta foto de archivo aparece Fujimori visitando un barrio pobre de Lima el 20 de agosto de 1992. (Crédito: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) 9 de 23 | Fujimori ganó la presidencia tres veces y estuvo en el poder desde 1990 hasta el año 2000, a pesar de las acusones de irregularidades durante su gobierno. En esta foto de 1997 aparece el presidente de Perú saludando en Nueva York. (Crédito: JON LEVY/AFP via Getty Images) 10 de 23 | Pero grupos de derechos humanos y miles víctimas aseguraron que durante su presidencia Fujimori llevó a cabo una campaña de esterilización que fue parte de un programa de control de la natalidad en la década de 1990 en zonas rurales del país. En esta foto del año 2000, manifestantes protestan contra Fujimori frente al Palacio de Justicia de Lima, cuando Fujimori se posesionaba para un tercer mandato. (Crédito: FIDEL CARRILLO / AFP) (Photo by FIDEL CARRILLO/AFP via Getty Images) 11 de 23 | El fin de su régimen empezó cuando estalló un escándalo de corrupción que sacudió a su gobierno, con su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, en el centro del escándalo con los llamados ‘vladivideos’, una colección de videos caseros elaborados por su asesor que hicieron caer a Fujimori tras una década en el poder. (Crédito: Newsmakers) 12 de 23 | Vladimiro Montesinos, exjefe de inteligencia de Fujimori, cumple una condena de cárcel de 20 años por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, además por su participación en un intercambio ilegal de armas con rebeldes colombianos y otra de 15 años por cargos de corrupción. (Crédito: EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) 13 de 23 | Fujimori negó cualquier delito o mala actuación, y en el año 2000, luego de asistir a una cumbre de la OPEP, llegó a Japón alegando ciudadanía japonesa como hijo de inmigrantes japoneses. Esto con el fin de evitar la extradición. El 13 de noviembre de 2000 Fujimori renunció a la presidencia vía fax desde Japón. En esta foto Fujimori habla con periodistas desde Tokio el 21 de noviembre. (Crédito: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP via Getty Images) 14 de 23 | El Congreso de Perú no aceptó su renuncia y el 21 de noviembre de 2000 lo declaró “incapazmente moral” y lo destituyó del cargo. En esta foto aparece un grafiti en Lima repudiando a Fujimori y a Montesinos. (Crédito: FIDEL CARRILLO/AFP via Getty Images) 15 de 23 | En 2005, Fujimori llega a Chile cuando se preparaba para un regreso político. Fue arrestado en el país vecino y años después extraditado a Perú para enfrentar cargos de violaciones a derechos humanos. También enfrentó cargos de corrupción, soborno y abuso de poder. En esta foto Fujimori, acompañado por funcionarios chilenos, sale del instituto policial de Santiago donde estaba detenido tras ser informado de su pedido de extradición por la justicia peruana. (Crédito: LUIS HIDALGO / AFP a través de Getty Images) 16 de 23 | En 2007 se lanza sin éxito al Senado de Japón para evitar su extradición. No logra un escaño en el senado japonés. Ese año, llegó extraditado a Perú y fue condenado a seis años de prisión. Dos años después, en 2009, enfrentó otro juicio y recibió otros 25 años de prisión por violación a derechos humanos, incluyendo secuestro. (Crédito: STR/AFP via Getty Images) 17 de 23 | “Soy inocente y no acepto esta sentencia, no acepto esta acusación”. Fujimori constantemente ha dicho que hizo lo que el país necesitaba. En esta foto aparece el expresidente en diciembre de 2007 al inicio de su juicio ante la justicia de Perú. (Crédito: FRANCISCO MEDINA TAGLE/AFP via Getty Images) 18 de 23 | En 2017 el entonces presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynsky le concedió un inesperado indulto humanitario en la víspera de Navidad. La decisión produjo controversia en el país y dividió aún más a la opinión pública. “Soy consciente de que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo Fujimori desde la cama del hospital ese año. 19 de 23 | Alberto Fujimori saluda a sus seguidores mientras sale de la Clínica Centenario de Lima el 4 de enero de 2018 tras doce días hospitalizado. Días antes había recibido el perdón humanitario del presidente PPK. (Crédito: LUKA GONZALES/AFP via Getty Images) 20 de 23 | El indulto humanitario de Fujimori generó protestas en Perú. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) 21 de 23 | La decisión del presidente Kuczynski fue rechazada por muchos en Perú, llamándolo “traidor” y pidiendo que Fujimori cumpliera su condena, como muestra esta foto tomada en Lima, Perú, el 30 de enero de 2018. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) 22 de 23 | Un año después de su indulto, en enero de 2019 le fue anulado el indulto humanitario a Fujimori y reingresó al establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado al interior de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Lima. Allí cumplirá lo que le resta de su condena de 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos. En esta foto aparecen policías y simpatizantes a las afueras de la clínica donde permanecía internado Alberto Fujimori. (CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images) 23 de 23 | En octubre de 2021 Fujimori, que fue sometido a una cirugía cardíaca para colocarle un stent debido a que la arteria coronaria descendente anterior se encontraba obstruida en un 75%, informó su médico de cabecera y congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images)

end div.modal

Sin embargo, menos de un año después, en octubre de 2018, un juzgado de la Corte Suprema de Perú anuló el indulto y Fujimori regresó a prisión.

La decisión de las autoridades judiciales fue tomada luego de que los familiares de las víctimas de las matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar se pronunciara respecto al indulto concedido. Entonces, esta instancia internacional recomendó acudir a la Justicia peruana para que revise el indulto que, finalmente, fue anulado.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.