Los funcionarios del lago Powell se enfrentan a una elección imposible ante la megasequía: agua o electricidad

(CNN) — El lago Powell, la segunda represa más grande de Estados Unidos, se está secando.

La situación es crítica: si los niveles de agua en el lago caen otros 9 metros, toda la producción hidroeléctrica se detendría en la represa Glen Canyon.

La crisis del agua inducida por el cambio climático en el oeste ahora provoca una posible crisis energética para millones de personas en el suroeste que dependen de la represa como fuente de energía. En los últimos años, la represa Glen Canyon ha perdido alrededor del 16% de su capacidad para generar energía. Los niveles de agua en el lago Powell han bajado alrededor de 30 metros en los últimos tres años.

Bob Martin, subdirector de energía de la presa Glen Canyon, señaló lo que se llama el “anillo de la bañera” en las paredes del cañón. Los kilómetros de roca blanca representan el problema de esta región.

“Ahí es donde el agua ha blanqueado la roca, y así de alto estaba el agua en un punto”, dijo Martin a CNN.

A medida que disminuyen los niveles de agua, también lo hace la producción de energía hidroeléctrica. La presa aprovecha la fuerza gravitacional del agua del río Colorado para generar energía para hasta 5,8 millones de hogares y empresas en siete estados, incluidos Nevada y Nuevo México.

Bryan Hill dirige la empresa de energía pública en Page, Arizona, donde se encuentra la represa federal, y compara la situación con el día del juicio final.

“Estamos llamando a la puerta del día del juicio, el día del juicio es cuando no tengamos agua para darle a nadie”.

A medida que disminuyen los niveles de agua en el lago Powell, también lo hace la producción de energía hidroeléctrica.

El 40% de la energía de Page proviene de la represa Glen Canyon. Sin ella, se verán obligados a compensar esa electricidad con combustibles fósiles como el gas natural, que emite gases que calientan el planeta y exacerbarán la crisis del agua en Occidente.

La pérdida de energía en la represa también significaría mayores costos de energía para los clientes a medida que se dispara el precio de los combustibles fósiles.

“Si nada cambia, en otras palabras, si no empezamos a obtener algo de humedad para Page, en particular, estamos viendo un 25% a 30% adicional en costos de energía”, dijo Hill a CNN.

Arash Moalemi, subgerente general de la Autoridad de Servicios Públicos de la Tribu Navajo, le dijo a CNN que una pérdida de energía en la represa Glen Canyon sería devastadora para la comunidad navajo.

“Tenemos un 40% de desempleo y nuestro ingreso per cápita es un poco más de US$ 10.000”, dijo Moalemi. “Los precios más altos de la energía podrían significar que algunas personas no pueden calentar o enfriar sus hogares”.

El gobierno federal, que técnicamente posee la energía hidroeléctrica que fluye a través de las represas administradas por el gobierno federal, vende la electricidad a los estados por lo que suele ser mucho menos que el precio comercial del mercado. En el peor de los casos, el Departamento del Interior proyecta que la represa podría dejar de producir energía en enero.

La agencia ahora está sopesando una acción de emergencia que le daría más tiempo a la represa.

Si el nivel del agua cae otros 9 metros, la represa Glen Canyon ya no producirá electricidad.

En una carta a siete estados occidentales este mes, el Departamento del Interior recomendó liberar menos agua del lago Powell a los estados río abajo este año. La propuesta exige retener el equivalente a 42.600 millones de galones de agua en el lago Powell, lo que significará recortes más profundos en la cantidad de agua que la gente puede usar en Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming.

Ya se han retenido más de 110.000 millones de galones de agua en lo que va del año.

Esta elección imposible se produce cuando nuevas imágenes muestran que el lago Mead, el vecino río abajo de Powell y la represa más grande del país, ha caído a niveles históricamente tan bajos que una de las válvulas de entrada de agua originales del lago de 1971 ahora está expuesta por encima de la línea de agua.

Dentro de la represa Glen Canyon, el nivel actual del agua todavía produce energía.

En la central eléctrica de la represa hay ocho generadores. La fuerza del agua que viaja a través de tuberías de 4 metros de diámetro golpea y hace girar las turbinas que luego generan energía. Si los niveles de agua en el lago Powell caen solo otros 9 metros, esos generadores dejarán de girar.

La crisis climática está obligando al gobierno federal y estatal a tomar decisiones difíciles y tomar medidas drásticas solo para mantener el flujo de energía y agua para los estadounidenses en el suroeste.

Se espera que el Departamento del Interior tome una decisión final sobre cómo manejar la grave situación en la represa a principios de mayo.

