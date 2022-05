Hubo un nuevo multimillonario casi todos los días durante la pandemia

Alberto Pando

Nueva York (CNN Business) — La pandemia de covid-19 ha sido buena para las billeteras de los ricos.

Unas 573 personas se han unido a las filas de los multimillonarios desde 2020, lo que eleva el total mundial a 2.668 multimillonarios, según un análisis publicado por Oxfam este domingo. Eso significa que se acuñó un nuevo multimillonario cada 30 horas, en promedio, hasta ahora durante la pandemia.

El informe, que se basa en datos recopilados por Forbes, analiza el aumento de la desigualdad en los últimos dos años. Está programado para coincidir con el inicio de la cita anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que reúne a algunas de las personas más ricas y líderes mundiales.

Los multimillonarios vieron aumentar su patrimonio neto total en 3,8 billones de dólares, o un 42 %, a 12,7 billones de dólares durante la pandemia. Una gran parte del aumento fue impulsado por fuertes ganancias en los mercados bursátiles, y recibió la ayuda de los gobiernos que inyectaron dinero en la economía global para suavizar el golpe financiero del coronavirus.

Gran parte del aumento de la riqueza se produjo en el primer año de la pandemia. Luego se estabilizó y desde entonces ha disminuido un poco, dijo Max Lawson, jefe de política de desigualdad de Oxfam.

Simultáneamente, el covid-19, la creciente desigualdad y el alza de los precios de los alimentos podrían empujar a 263 millones de personas a la pobreza extrema este año, revirtiendo décadas de progreso, dijo Oxfam en un informe que publicó el mes pasado.

250 millones de personas más podrían vivir en la pobreza extrema a finales de año según Oxfam

“Nunca vi un crecimiento tan dramático de la pobreza y de la riqueza al mismo tiempo en la historia”, dijo Lawson. “Le va a doler a mucha gente”.

Beneficiarse de precios altos

Los consumidores de todo el mundo enfrentan el alza de los costos de la energía y los alimentos, pero las corporaciones de estas industrias y sus líderes se están beneficiando del aumento de los precios, dijo Oxfam.

Los multimillonarios del sector de la alimentación y la agroindustria vieron aumentar su riqueza total en 382.000 millones de dólares, o un 45 %, en los últimos dos años, después de ajustar la inflación. Desde 2020 se crearon unos 62 multimillonarios del rubro de los alimentos.

Volvió el foro en Davos y el mundo ha cambiado. ¿Se ha dado cuenta la élite mundial?

Mientras tanto, el patrimonio neto de sus pares en los sectores del petróleo, el gas y el carbón aumentó US$ 53.000 millones, o un 24 %, desde 2020, luego de ajustarse a la inflación.

Cuarenta nuevos multimillonarios pandémicos se crearon en la industria farmacéutica, que ha estado al frente de la batalla contra el covid-19 y es beneficiaria de miles de millones en fondos públicos.

El sector tecnológico generó muchos multimillonarios, incluidas siete de las 10 personas más ricas del mundo, como Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos de Amazon y Bill Gates de Microsoft. Estos hombres aumentaron su riqueza en US$ 436.000 millones a US$ 934.000 millones en los últimos dos años, después de ajustar la inflación.

Gravar a los ricos

Para contrarrestar el crecimiento meteórico de la desigualdad y ayudar a quienes luchan contra el aumento de los precios, Oxfam está presionando a los gobiernos para que cobren impuestos a los ricos y a las corporaciones.

Pide un impuesto temporal del 90% sobre el exceso de ganancias corporativas, así como un impuesto único sobre la riqueza de los multimillonarios.

La economía global se enfrenta a “su mayor prueba” desde la Segunda Guerra Mundial, advierte el FMI en Davos

Al grupo también le gustaría imponer un impuesto permanente sobre el patrimonio a los superricos. Sugiere un impuesto del 2% sobre los activos superiores a US$ 5 millones, aumentando al 5% para el patrimonio neto superior a US$ 1.000 millones. Esto podría recaudar US$ 2,5 billones en todo el mundo.

Sin embargo, muchos gobiernos no han adoptado los impuestos sobre el patrimonio. Los esfuerzos para imponer impuestos sobre el patrimonio neto de los estadounidenses más ricos no han logrado avanzar en el Congreso en los últimos años.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.