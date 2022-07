El presidente Biden revela la primera imagen del telescopio espacial James Webb

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Ya tenemos la primera muestra de cómo el telescopio espacial James Webb cambiará la forma en que las personas ven el universo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó una de las primeras imágenes del telescopio este lunes en la Casa Blanca durante un evento preliminar con el administrador de la NASA, Bill Nelson.

La imagen muestra a SMACS 0723, un cúmulo de galaxias que actúa como una lupa para los objetos detrás de ellas. Llamado lente gravitacional, esto creó la primera vista de campo profundo de miles de galaxias del telescopio, incluidas las increíblemente antiguas y distantes galaxias tenues.

“Esta porción del vasto universo cubre un trozo de cielo de aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido con el brazo extendido por alguien en el suelo”, según un comunicado de la NASA.

“Es la imagen más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado”, según Nelson.

El resto de las imágenes en color de alta resolución harán su debut como estaba previsto el martes 12 de julio.

El observatorio espacial, que se lanzó en diciembre, podrá mirar dentro de las atmósferas de los exoplanetas y observar algunas de las primeras galaxias creadas después de que el universo comenzó al observarlas a través de luz infrarroja, que es invisible para el ojo humano.

El lanzamiento de la primera imagen destacará las capacidades científicas del telescopio James Webb, así como la capacidad de su enorme espejo dorado y sus instrumentos científicos para producir imágenes espectaculares.

Hay varios eventos que tienen lugar durante la publicación de la imagen del martes, y todos ellos se transmitirán en vivo en el sitio web de la NASA.

Los comentarios de apertura del liderazgo de la NASA y el equipo del telescopio James Webb comenzarán el martes a las 9:45 a. m. ET, seguidos de una transmisión de lanzamiento de imágenes que comenzará a las 10:30 a. m. ET. Las imágenes se irán revelando una por una, y una conferencia de prensa a las 12:30 p.m. ET ofrecerá más detalles.

Las primeras imágenes

La NASA compartió los primeros objetivos cósmicos del telescopio James Webb el viernes, un adelanto de lo que incluirá la publicación de imágenes de este martes: la Nebulosa Carina, WASP-96b, la Nebulosa del Anillo Sur y el Quinteto de Stephan.

Situada a 7.600 años luz de distancia, la Nebulosa de Carina es un criadero estelar, donde nacen las estrellas. Es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo y alberga muchas estrellas mucho más masivas que nuestro sol.

El estudio del telescopio James Webb del gigante planeta gaseoso WASP-96b será el primer espectro a todo color de un exoplaneta. El espectro incluirá diferentes longitudes de onda de luz que podrían revelar nueva información sobre el planeta, como si tiene una atmósfera. Descubierto en 2014, WASP-96b se encuentra a 1.150 años luz de la Tierra. Tiene la mitad de la masa de Júpiter y completa una órbita alrededor de su estrella cada 3,4 días.

Esta imagen de prueba fue tomada por Webb Fine Guidance Sensor durante un período de ocho días a principios de mayo. Muestra cómo Webb puede capturar imágenes detalladas de objetos muy tenues.

La Nebulosa del Anillo Sur, también llamada “Ocho Explosiones”, se encuentra a 2.000 años luz de distancia de la Tierra. Esta gran nebulosa planetaria incluye una nube de gas en expansión alrededor de una estrella moribunda.

La vista del telescopio espacial del Quinteto de Stephan revelará la forma en que las galaxias interactúan entre sí. Este grupo compacto de galaxias, descubierto por primera vez en 1787, se encuentra a 290 millones de años luz de distancia en la constelación de Pegaso. Cuatro de las cinco galaxias del grupo “están encerradas en una danza cósmica de repetidos encuentros cercanos”, según un comunicado de la NASA.

Las nítidas vistas del universo del telescopio Webb cambiarán la astronomía

Los objetivos fueron seleccionados por un comité internacional, incluidos miembros de la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore.

Mirando hacia el futuro

Estas serán las primeras de muchas imágenes provenientes de Webb, el telescopio más poderoso jamás lanzado al espacio. La misión, que originalmente se esperaba que durara 10 años, tiene suficiente capacidad de exceso de combustible para operar durante 20 años, según la administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy.

“Webb puede ver hacia atrás en el tiempo justo después del Big Bang al buscar galaxias que están tan lejos, la luz ha tardado muchos miles de millones de años en llegar desde esas galaxias hasta nosotros”, dijo Jonathan Gardner, científico principal adjunto del proyecto Webb en la NASA, durante una conferencia de prensa reciente. “Webb es más grande que Hubble para que pueda ver galaxias más tenues que están más lejos”.

El objetivo inicial del telescopio era ver las primeras estrellas y galaxias del universo, esencialmente ver “el universo encender las luces por primera vez”, dijo Eric Smith, científico del programa Webb y científico jefe de la División de Astrofísica de la NASA.

Smith ha trabajado en el telescopio James Webb desde que comenzó el proyecto a mediados de la década de 1990.

“El Telescopio Espacial James Webb nos dará un nuevo y poderoso par de ojos para examinar nuestro universo”, escribió Smith en una actualización del sitio web de la NASA. “El mundo está a punto de ser nuevo otra vez”.

