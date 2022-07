Netflix se asocia con Microsoft para hacer realidad su opción con publicidad

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Pronto podrás suscribirte a una versión más barata de Netflix que contará con publicidad, si bien esa opción todavía está en una “fase temprana”.

Netflix se asociará con Microsoft para este nuevo plan de suscripción con publicidad, según anunciaron ambas compañías este miércoles.

La colaboración se produce luego de un anuncio sorprendente de Netflix en abril donde afirmó que estaban abiertos a ofrecer una opción de suscripción con publicidad a menor costo, algo a lo que su CEO Reed Hastings se había negado por años. Pero la empresa se encuentra en uno de sus peores periodos en su historia de 25 años, después de que Netflix informara de su primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década.

Aún no se ha anunciado cuándo se lanzará la nueva categoría de suscripción, pero el diario The New York Times informó en mayo que Netflix le dijo a sus empleados que podría llegar para finales de 2022.

Netflix dijo este miércoles que la decisión está “en sus primeros días” y que la empresa tiene “mucho que determinar” sobre introducir una suscripción con publicidad a sus 221,6 millones de suscriptores a nivel mundial.

La formidable división de ventas de anuncios de Microsoft será la encargada de dar vida a esa opción. Greg Peters, jefe de operaciones y de producto de Netflix dijo este miércoles en un comunicado que “Microsoft nos ofrece la flexibilidad de innovar” tanto en tecnología como en ventas, además de garantizar sólidas protecciones de privacidad para los suscriptores de Netflix.

La meta a largo plazo de Netflix está clara: “mayor elección para los consumidores y una experiencia mejor que la TV para los anunciantes”, añadió.

Netflix informó en abril que había perdido 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022 y que espera perder 2 millones adicionales en el segundo trimestre. Esta noticia propició la caída de sus acciones y el temor de los inversores no solo por el futuro de Netflix, sino del negocio del streaming en general.

Netflix informará sobre sus ganancias del segundo trimestre el martes y todos las miradas estarán concentradas en el número de suscriptores.

