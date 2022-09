Qué podemos esperar de la presentación del iPhone 14 en el evento “Far Out” de Apple

Actualmente, el precio del iPhone 13 normal, no mini, comienza en US$ 799, el iPhone 13 Pro en US$ 999 y el iPhone 13 Pro Max en US$ 1.099. Algunos analistas pronostican una subida de precios de US$ 100 al menos en los modelos Pro y Pro Max de gama alta. Pero dada la tensión a la que se enfrentan los consumidores, cree que Apple también hará “todo lo posible para que sea lo menos posible”. Esto podría significar ofrecer atractivas bonificaciones por canje, planes de pago a plazos y otras ofertas.

