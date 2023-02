Cómo los científicos se mantienen alimentados y felices en uno de los lugares más remotos de la Tierra

“Cada vez me acostumbro más a esperar un mes entre las entregas de alimentos frescos. Hace años, cuando empecé a trabajar, era difícil porque los alimentos frescos se gastan rápido. Con la experiencia, sé lo que se estropea antes, así que la primera semana tenemos muchas ensaladas frescas. Me las arreglo para que estos ingredientes duren el mayor tiempo posible. A lo largo de estas cuatro semanas, me las apaño, y hasta la cuarta todavía puedo ofrecer algo delicioso que comer”, dice Duconseille.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.