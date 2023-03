OPINIÓN | Estados Unidos se está envenenando a sí mismo. Este es el antídoto

Un estudio realizado por el Institute for Strategic Dialogue and CASM Technology, una organización no partidista que investiga el discurso de odio y la desinformación en línea, utilizó herramientas de aprendizaje automático (“machine learning”) para clasificar las publicaciones de Twitter e identificar aquellas que contienen lenguaje antisemita. Del 1 de junio al 27 de octubre de 2022, el día en que Musk compró Twitter, encontró 6.200 publicaciones por semana que calificaban como antisemitas. Desde ese día hasta febrero, el número se duplicó con creces a 12.700.

