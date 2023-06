OPINIÓN | Carlos es el rey: ¿y ahora qué?

Todo esto es una cosa nueva, y de momento no se sabe si Harry y Carlos se han visto en sus varios días en Londres. ¡Sería el momento ideal para borrar rencillas! La coronación pasó –pero las intrigas no han pasado– y los problemas familiares continúan. Yo pensé que este viaje a Londres traería un encuentro entre Carlos, William y Harry, pues el país lo necesita. Y la princesa Diana hubiera querido que sus hijos no tuvieran estos feos problemas entre ellos. En fin, quizá un nuevo reinado puede traer una nueva armonía, pues en el siglo que vivimos –con tantos problemas y tantas tragedias y en medio de la guerra de Ucrania– ¡estos royals deben ponerse de acuerdo y perdonarse!

