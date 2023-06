OPINIÓN | Si crees que los jueces designados por Trump a la Corte Suprema son malos, espera a ver a los de DeSantis

Los tres nombramientos de Trump para la Corte Suprema no se han unido del todo a la cruzada. Esto no es un testimonio de su moderación, sino una muestra de lo radicales que son los demás. Y no hace que esta distinción sea menos real. Hay un mundo de diferencia entre los jueces de Trump y los de DeSantis.

No soy ningún seguidor de los nombramientos de Trump. No deberíamos restar importancia a un incendio forestal señalando los estallidos explosivos de un volcán ardiente; ambos arderán. Sin embargo, es un error de mis colegas liberales pensar en el movimiento legal conservador como un monolito, o asumir que la Corte Suprema ha tocado fondo solo porque el tribunal actual es un espectáculo de horror en gran parte por la creación de Trump. No solo es intelectualmente perezoso, sino también cada vez más peligroso meter en el mismo saco a todas las facciones de la Federalist Society.

Por el contrario, el tribunal de DeSantis ha consentido las teorías más extravagantes del derecho. En diciembre, aprobó la impresionante petición de DeSantis de constituir un jurado investigador estatal para investigar “irregularidades” no especificadas relacionadas con las vacunas contra el covid-19. Alito y Thomas han promovido de forma similar la retórica antivacunas. Thomas (y en menor medida, Alito) también escucharon casos basados en el delirio de Trump “Stop the Steal”, sobre su presunto triunfo en las elecciones presidenciales de 2020. Gorsuch, Kavanaugh y Barrett no tienen paciencia ante estas canalladas.

Las sentencias de Alito, alternativamente, ponen una pátina partidista en el enfoque de Thomas: cuando la stare decisis se interpone en el camino para alcanzar un resultado deseado, como Roe vs. Wade en 1973 en la búsqueda de Alito durante décadas para eliminar el derecho al aborto, o como Abood vs. Junta de Educación de Detroit en 1977 en su escepticismo de larga data sobre los sindicatos, la ha ignorado. Cuando la stare decisis ha facilitado un resultado deseado, como en Apodaca vs. Oregon para facilitar a los fiscales la obtención de condenas penales, la ha aplaudido.

Nota del editor: Duncan Hosie (@duncanhosie) es escritor, abogado de apelación y exasistente jurídico de un juez federal de apelaciones. Sus artículos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, TIME y otros medios. Las opiniones presentadas en este artículo le pertenecen exclusivamente a su autor.

