Ryan Seacrest será el nuevo presentador de “Wheel of Fortune” tras el retiro de Pat Sajak

Además, Seacrest es el presentador y productor del programa de radio matinal de mayor audiencia de Los Ángeles para la emisora 102.7 KIIS-FM de iHeartMedia, y ha aparecido anteriormente en los especiales “Live on the Red Carpet” de E! para varias galas de premios. Sigue siendo el presentador de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde 2005.

“Pat, me encanta la forma en que siempre has celebrado a los concursantes y has hecho que los espectadores en casa se sintieran a gusto”, continuó. “Estoy deseando aprender todo lo que pueda de ti durante esta transición. Probablemente muchas personas no lo sepan, pero uno de mis primeros trabajos fue presentando un pequeño concurso llamado “Click para Merv Griffin” hace 25 años, así que este es un momento en el que cierro el círculo y estoy muy agradecido con Sony por esta oportunidad. No puedo esperar a continuar la tradición de hacer girar la ruleta y trabajar junto a la gran Vanna White”, añadió.

