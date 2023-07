ANÁLISIS | 40 millones de formas en que la campaña de Trump se está transformando en su defensa legal

A medida que aumentan los costos, el equipo de Trump también está creando un fondo de defensa legal, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la planificación, y agregaron que la entidad se llamará Patriot Legal Defense Fund Inc. y estará dirigida por el asociado y asesor de Trump, Michael Glassner. Cubrirá los pagos de algunos de los asistentes y empleados actuales y anteriores de Trump. El desarrollo fue informado por primera vez por The New York Times.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.