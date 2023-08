Las mamografías asistidas por inteligencia artificial aumentan la detección del cáncer de mama en un 20%, según un estudio

“Creo que la inteligencia artificial es más una validación. No duerme. La IA no se cansa. La IA no se fatiga, y se ha demostrado que puede ayudar enormemente a nuestros médicos menos experimentados, por ejemplo, si está viendo algo raro, es más probable que la inteligencia artificial lo marque si no lo ha visto antes”, dijo.

Pero los investigadores dicen que no tuvieron la sensación de que la inteligencia artificial fuera demasiado sensible. No aumentó la cantidad de falsos positivos, cuando una mamografía se diagnostica como anormal aunque no haya cáncer presente.

