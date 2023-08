Cómo ha evolucionado economía de Argentina en los últimos 20 años

Ese mismo año se importaron bienes por un valor de US$ 81.523 millones, de acuerdo también con el Indec. Este valor se divide en bienes de capital por US$ 12.454 millones, bienes intermedios por US$ 30.009 millones, combustibles por US$ 12.867 millones, piezas y accesorios industriales por US$15.036 millones, bienes de consumo por US$ 8.567 millones y vehículos por US$ 1.995 millones, entre otros.

En 2022, tras el desplome durante la pandemia y la recuperación a partir de 2021, Argentina exportó por un valor de US$ 88.446 millones, según datos del Indec. El valor incluye US$ 23.830 millones en productos primarios, US$ 33.050 millones en manufacturas agropecuarias, US$ 23.050 millones en manufacturas industriales y US$ 8.509 millones en combustibles y energías.

Esto significa un PIB nominal per cápita de US$13.686 en 2022, y un PIB real per cápita de US$ 26.604. De acuerdo con el CIA World Factbook, Argentina se ubica de esta forma en el puesto 87 de entre 229 países, y en en América Latina solo es superado por Chile y Uruguay (y comparte valores con Costa Rica).

