“Es apocalíptico”: la gente se lanzó al mar frente a Maui para huir de los incendios forestales que el huracán Dora contribuyó a avivar

Dora, un poderoso huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 210 km/h, se encontraba a unos 1.100 kilómetros al suroeste de Honolulu a última hora de este martes (5 a.m. ET del miércoles), dijo el Centro Nacional de Huracanes. No había avisos de huracán o advertencias en vigor para Hawai.

“El 911 no funciona. El servicio de telefonía móvil no funciona. El servicio telefónico no funciona”, dijo la vicegobernadora de Hawai, Sylvia Luke, a CNN este miércoles por la mañana.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.