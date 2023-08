Novak Djokovic supera la primera ronda con autoridad en su regreso al US Open

Djokovic disputa su primer US Open desde 2021, en el que perdió ante Daniil Medvedev en la final, quedándose a un partido de completar un grand slam del calendario. Djokovic no está vacunado contra el covid-19 y anteriormente no había podido entrar en el país durante los últimos dos años.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.