Jorge Vilda calificó su despido de “injusto” e “inesperado” en su primera entrevista desde su destitución

“No siento que se haya aludido a mí porque no me siento director, porque no lo soy. Soy entrenador, soy formador, así que cuando hablas de liderazgo, no siento que se aluda a mí. Además nunca se ha dicho públicamente desde el principio, desde el inicio de esta temporada, que pidan mi despido o que pidan mi cabeza. De hecho, de ahí salió una de los capitanas y dijo directamente que no pedían la destitución de Jorge Vilda, que pedían otras cosas”.

“Después de 17 años en el fútbol femenino, después de todo lo que hemos logrado… tengo la conciencia tranquila porque me he esforzado al 100% todos los días durante estos 17 años pero no entiendo la decisión y no creo que mereciera ser despedido”.

