Luis Rubiales renuncia a la Federación Española de Fútbol tras el beso no deseado a Jenni Hermoso hace 3 semanas

Luego de estos comentarios, Jenni Hermoso desmintió que el beso de la polémica fue consentido: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección anuncian que renunciarán si no cambia la dirigencia.

“Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia”, dijo Rubiales en una publicación en X, antes Twitter.

