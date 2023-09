NSYNC lanzará la primera canción nueva en más de 20 años para la película “Trolls Band Together”

Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick se reunieron oficialmente para lanzar una nueva canción llamada “Take You to a Better Place”, que aparecerá en la próxima película “Trolls Band Together”.

