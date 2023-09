¿Sale de la órbita del Kremlin uno de los aliados más antiguos de Rusia?

“Rusia no cumplió sus promesas de asegurar el corredor de Lachin… Rusia no entregó las armas que Armenia compró a Rusia, Rusia no logró limitar el comportamiento expansionista y agresivo de Azerbaiyán contra Armenia”, dijo Ter-Matevosyan.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.