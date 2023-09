El premio mayor del Powerball aumenta a US$ 725 millones tras no salir ningún boleto ganador este miércoles

El bote de US$ 725 millones del sorteo del 23 de septiembre sería el tercer mayor premio de Powerball de este año, tras el bote de US$ 754,6 millones ganado en el estado de Washington en febrero y el colosal bote de US$ 1.080 millones ganado en California en julio. El bote de este sábado también sería el octavo mayor premio de la historia del juego, informó la lotería este miércoles.

