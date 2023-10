Día Mundial del Vegetarianismo: cómo la alimentación puede ayudar a salvar el planeta

— Casey Barber es escritora, ilustradora y fotógrafa especializada en alimentación, y autora de “Pierogi Love: New Takes on an Old-World Comfort Food” y “Classic Snacks Made from Scratch: 70 Homemade Versions of Your Favorite Brand-Name Treats”; y editora del sitio web Good. Food. Stories.

“Quiero que sea una definición muy inclusiva”, explicó. “Es intencionadamente vaga, en lugar de hacerla específicamente sobre la reducción del consumo de carne y lácteos; algunas personas no van a renunciar al queso pase lo que pase”. Como señala Keet en la declaración de la misión de Planetarian Life: “No hay nada correcto o incorrecto, no se juzga, y no hay alimentos ‘buenos’ o ‘malos’. (¡Esto no es una dieta!)”

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.