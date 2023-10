El invierno llega a Ucrania, pero Kyiv adapta sus tácticas

El mayor del Ejército estadounidense, Robert Rose, en su libro “War on the Rocks”, está de acuerdo. “Ucrania no puede darse el lujo de realizar maniobras (acciones ofensivas rápidas). Necesita perseguir un desgaste poco glamoroso y debemos estar preparados para apoyarlo hasta que agote a los invasores rusos”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.