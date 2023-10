OPINIÓN | Recrudece la eterna crisis de Cuba

(CNN Español) — Los próximos seis meses serán decisivos para Cuba, me dice en La Habana un empresario privado cubano. Su pronóstico se refleja en la población del país. No hay café desde hace meses, la carne de cerdo escasea, hasta la azúcar falta en el país . En octubre, afirma, empezará la crisis dentro de la crisis: no habrá pan porque no habrá harina, no habrá combustible porque el Estado no tiene dinero, no habrá arroz porque China y Vietnam también lo cobran. Habrá una reducción del 20% del servicio eléctrico, admitió el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, porque existen “suministradores” que no han cumplido o no han podido cumplir, y agregó: “Estamos en una situación apretada, pero vamos a ir levantando”, dijo.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.