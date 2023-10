Otorgan Nobel de Química al descubrimiento de los puntos cuánticos utilizados en luces LED

Johan Aqvist, presidente del comité Nobel de Química, declaró a Reuters: “Es un error de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Nuestra reunión comienza a las 9:30 a.m. hora del centro de EE.UU. (7:30 a.m. GMT), por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión. Los ganadores no han sido seleccionados”.

