Testimonio de un venezolano en Israel tras los bombardeos: “Fue uno de los sonidos más horribles que había escuchado en mi vida”

“Todo el mundo salió de las habitaciones buscando un poco de refugio, escondiéndonos debajo de las escaleras del hostal, porque en ese hostal no había un búnker como tal, no lo tenía. Y después de ese momento pues nada, no hemos podido pegar un ojo de sueño en lo que fue todo el día”, contó Cuicas.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.