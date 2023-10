Disney reúne a 543 personajes en una foto grupal para celebrar sus 100 años: así es el corto “Once Upon A Studio”

Cuando los personajes comienzan a cantar “When You Wish Upon a Star” del clásico animado de 1940 “Pinocho”, el hada madrina de Cenicienta agita su varita para colocar a Goofy y la cámara encima de la escalera mientras los 543 personajes finalmente se reúnen para la foto.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.