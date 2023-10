¿Por qué son importantes las elecciones primarias de la oposición en Venezuela?

Se trata de un proceso que no está libre de riesgos y retos, aclara Magdaleno, quien explica que el problema de fondo es cómo se produce la sustitución de la candidatura única si el ganador de las primarias se encuentra inhabilitado y en este sentido precisa que en su opinión no hay probabilidad alguna de que se le levanten las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, que pesan sobre figuras que ocupan los primeros lugares de popularidad. Resolver la sustitución no es sencilla y no dejaría todos los factores contentos, por lo que el gobierno jugaría con esa carta en lo sucesivo, es decir, utilizará los desacuerdos asociados al procedimiento de sustitución.

