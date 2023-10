5 claves de por qué Massa es el más votado en Argentina, pese a estar al mando de una economía en crisis

El economista Pablo Mira dice a CNN que, si bien la economía no está en un boom, tampoco entró en una espiral de caída. “Por ahora, los costos brutales de una hiperinflación o una inflación muy acelerada no han aparecido”, señala. Y en cuanto a los salarios, el consumo y el ajuste que se produce en consecuencia del alza de precios, considera que “el gobierno intenta paliarlo con algunas medidas expansivas”, como se mencionaba anteriormente. Añade que el asalariado con dinero en el bolsillo, que rápidamente valdrá menos, opta por gastar. A la vez que la inflación se acelera, la actividad económica se mantiene. “Es más una ansiedad por quitarse los pesos encima y se produce un efecto que no es menor de compra de bienes y servicios”, concluye Mira.

