Jorge Enrique Robledo, el candidato que busca alejarse de los extremos para gobernar Bogotá

“¿En los 70 qué se decía? ¡Viva la lucha armada! Y nosotros decíamos no a la lucha armada. O en los 70 se decía salgamos (Colombia) de la órbita norteamericana y pasemos a la órbita soviética. Nosotros decíamos no, en ninguna órbita, con ninguna potencia. Nosotros decíamos hay que desarrollar la producción, la industria, el agro. Y en ese proyecto de desarrollar la economía caben los empresarios. Y ellos decían que no, porque ellos estaban por estatizar la economía”, agrega.

Es un detractor de izquierda dentro de la izquierda. Pero dice que no le sirven las etiquetas a la hora de definir su espectro político: “Son rótulos viejos, muy imprecisos y no definen muchas cosas”. Asegura que su pensamiento no ha cambiado desde 1970 cuando de inició en la política como concejal de Soacha, un municipio al sur de Bogotá, que fue el primer cargo de elección popular que ganó.

