“Por favor, detengan esto”. Los hospitales de Gaza están colapsando bajo el peso de la guerra

“Estamos haciendo lo mejor que podemos, por eso hace días que no salimos de aquí, pero la situación es muy horrible. No hay forma de describirlo en ningún idioma ni con ninguna palabra”, dijo Ghneim a CNN en un mensaje de voz el 7 de noviembre, mientras sonidos de caos y pánico se desarrollaban a su alrededor. “Muchas veces quiero hacerme a un lado y llorar, pero lamentablemente no hay tiempo”.

