Análisis: ¿Quién ganó el debate electoral entre Massa y Milei?

“A mí me da la impresión de que Massa estructuró los términos del debate en una posición en la que él se sentía cómodo, en la que no tuvo que hablar sobre su gestión, sino que lo puso a Milei a explicar sus declaraciones públicas. Milei tuvo que explicar cómo sería un gobierno eventual de él. En ese sentido, me parece que Massa sale mejor parado“, concluyó Negri.

Cuando se le pregunta quién cree que ganó el debate, confirma seguro: Massa. Sin embargo, agrega que no cree que lo sucedido durante la noche de este domingo mueva la aguja en la decisión de voto del electorado: “Yo creo que no hubo tampoco grandes errores, no hubo situaciones, digamos, que puedan generar un cambio central de voto”.

¿Quién ganó y quién perdió en el encuentro previo al balotaje? Palabras más, palabras menos, los analistas tienen una conclusión unánime: Massa, que es parte de un gobierno que dejará una herencia difícil a quien fuese que asuma el 10 de diciembre, aprovechó mejor la oportunidad y Milei no pudo o no supo tomarle examen y resaltar lo que Massa no pudo hacer para mejorar la situación.

