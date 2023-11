“The Marvels” tiene dificultades en taquilla en su fin de semana de estreno

La segunda película más taquillera del fin de semana fue “Five Nights at Freddy’s”, con US$ 9 millones, que cerró su segunda semana con una recaudación acumulada estimada de unos US$ 127 millones. Sin embargo, la película, basada en un videojuego, también está disponible en internet para los suscriptores de Peacock, y el streaming puede desviar a algunos espectadores.

