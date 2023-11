La subasta de 6 camisetas que Messi usó en el Mundial de 2022 podría superar el récord de US$ 10 millones

Ahora bien, el récord actual para un objeto de recuerdo de un partido de fútbol lo ostenta el legendario Diego Maradona y su camiseta “Mano de Dios”, que Sotheby’s vendió por US$ 9,3 millones en 2022. En un principio se esperaba que las pujas oscilaran entre los US$ 5 y los US$ 7 millones, lo que quizás indica que los precios de las camisetas de Messi podrían subir aún más de lo esperado.

