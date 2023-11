Melissa Barrera se pronuncia tras su salida de “Scream VII”: “El silencio no es una opción”

“Rezo día y noche para que no haya más muertes, que no haya más violencia y que haya una coexistencia pacífica”, concluyó su declaración. “Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

“En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”, escribió. “Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad.”

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.