Alberto Fernández: “Milei se presenta como un gran trumpista”

En cuanto a su posición con Cuba y Venezuela, el presidente argentino afirma que existe un “bloqueo” económico como un factor fundamental a tener en cuenta. “Los bloqueos no castigan a gobiernos, castigan a pueblos. Los cubanos que se quieren ir de Cuba, se quieren ir porque no se puede vivir en Cuba y, entre otras cosas, no se puede vivir en Cuba por el bloqueo. Y los venezolanos que emigraron de Venezuela, emigraron porque no se puede vivir en Venezuela y, entre otras cosas, no se puede vivir en Venezuela por el bloqueo”, dice y agrega que son necesarias las elecciones transparentes en el país bolivariano. “Quiero que Venezuela tenga unas elecciones gubernamentales y generales para el gobierno nacional, limpias, transparentes y que gane el que tenga que ganar”, afirma.

“Yo no me peleé con Cristina”, dice Fernández, “el problema es que nosotros planteamos las diferencias y, tal vez, somos más vehementes que otros, pero nunca tuve un juicio adverso hacia ella (…) Tenemos miradas diferentes, las tuvimos y las tenemos, claramente. Pero eso no quiere decir que estemos peleados”. Aunque sugiere que ya no hay diálogo entre ellos, “si yo hablara con Cristina o no, no es importante”.

“Quería terminar con la grieta y no pude. Eso es una gran frustración para mí”, reconoce. No solo no logró el acercamiento con la oposición que, además, se radicalizó hacia la derecha siguiendo una tendencia de otros países de la región y del mundo, sino que, además, las peleas expuestas públicamente con su vicepresidenta y principal dirigente del espacio político, Cristina Fernández de Kirchner, corroyeron la confianza de propios y ajenos.

