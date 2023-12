Samuel García, el gobernador mexicano que se quedó a un paso de la candidatura presidencial, por ahora

“Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, escribió.

“Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del estado, mucho dinero en el siguiente Presupuesto y sobre todo impunidad, nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente y eso yo jamás lo iba a permitir, y cuando íbamos llegando a un acuerdo siempre llegaban ‘Alito’ del PRI o Marko del PAN a reventarlo, era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas”, señaló García en un video publicado en sus rede sociales.

El mismo lunes, Movimiento Ciudadano anunció que en enero de 2024 tendrá definido quiénes serán sus candidatos para las presidenciales mediante un mecanismo que aún debe determinar. En tanto, Samuel García ya dejó claro que contenderá en 2030 por la presidencia.En un video publicado este sábado habló de sus aspiraciones presidenciales. “Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener, y les vamos a ganar, y ya no me van a poder bajar”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.